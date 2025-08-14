В Госдуме отказались считать встречу Путина и Трампа на Аляске новой «Ялтой»

У встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и Ялтинской конференции 1945 года есть существенное отличие. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Экс-министр экономики РФ раскрыл возможные темы саммита с США на Аляске

Он пояснил, что встретившиеся в Крыму лидеры СССР, США и Великобритании «были на одной стороне», а в настоящее время Москва и Вашингтон находятся «по разные стороны баррикад», поэтому встреча на Аляске не станет новой Ялтой.

По мнению парламентария, никаких серьёзных документов по итогам саммита в Анкоридже подписано не будет.

«Конечно, какие-то наработки позиций есть, но уверен, что переговоры эти — лишь предварительные: прощупать соперника, определить его приоритеты», - заключил Журавлев.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может помочь перезагрузить отношения Москвы и Вашингтона, сообщает RT.

Фото: kremlin.ru
