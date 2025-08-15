Трамп рассчитывает с помощью встречи с Путиным выйти из политического тупика

Предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске воспринимается президентом США Дональдом Трампом как способ выйти из политического тупика, заявил «Газете.Ru» политолог и американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, организовав переговоры, американский лидер получает возможность отложить ультиматум и показать конгрессу, что процесс урегулирования идет.

Эксперт отметил, что вопрос о введении вторичных тарифов в отношении России все равно встанет в сентябре, когда конгресс вернется с каникул. Дробницкий считает, что даже в случае договоренностей с Путиным это не остановит споры в американском законодательном органе.