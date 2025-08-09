Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа

ВСТРЕЧА НА АЛЯСКЕ

Первая за последние несколько лет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Информацию о ней уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, место проведения переговоров является логичным, так как страны — близкие соседи. Он напомнил, что в этом регионе пересекаются экономические интересы государств, и на Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - отметил Ушаков.