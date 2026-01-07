ПВО уничтожила два украинских БПЛА в двух регионах России
7 января 202610:26
Военные ликвидировали два беспилотника ВСУ в двух регионах России. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО в течение двух часов, пишет RT.
«В период с 7:00 до 9:00 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало Минобороны.
Отмечается, что над Чечней и Крымом сбили по одному БПЛА.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 32 беспилотников ВСУ над территорией России.
