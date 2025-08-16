Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.
Как уточнила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, глава государства провел разговор в ходе перелета из Анкориджа в Вашингтон. При этом сейчас лидер Соединенных Штатов беседует с коллегами по НАТО.
Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с Путиным заявил, что президенты смогли согласовать многие пункты, касающиеся конфликта на Украине. Глава Белого дома планировал позвонить Зеленскому и коллегам по Североатлантическому альянсу, чтобы проинформировать их о содержании переговоров.
