Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп заявил, что согласовал с Путиным многие пункты по Украине

Как уточнила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, глава государства провел разговор в ходе перелета из Анкориджа в Вашингтон. При этом сейчас лидер Соединенных Штатов беседует с коллегами по НАТО.

Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с Путиным заявил, что президенты смогли согласовать многие пункты, касающиеся конфликта на Украине. Глава Белого дома планировал позвонить Зеленскому и коллегам по Североатлантическому альянсу, чтобы проинформировать их о содержании переговоров.

