Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене
7 января 202608:35
Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.
Во втором круге россиянин обыграл спортсмена из США Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2, пишет RT. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между поляком Камилем Майхшаком и американским теннисистом Рейлли Опелкой.
Даниилу Медведеву 29 лет, он занимает 13-ю позицию в рейтинге ATP.
