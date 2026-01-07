Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене

Во втором круге россиянин обыграл спортсмена из США Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2, пишет RT. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между поляком Камилем Майхшаком и американским теннисистом Рейлли Опелкой.

Даниилу Медведеву 29 лет, он занимает 13-ю позицию в рейтинге ATP.



