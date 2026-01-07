Режиссер Дьяченко: В фильме «Чебурашка 3» покажут семью Чебурашки
Зрители увидят семью главного героя в фильме «Чебурашка 3», который планируют выпустить в 2027 году. Об этом рассказал режиссер картины Дмитрий Дьяченко в беседе с РИА Новости.
Как отметил кинематографист, третья часть фильма «будет еще веселее, еще душещипательнее».
«Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых», — рассказал Дьяченко.
Ранее на большие экраны вышел фильм «Чебурашка 2». За пять дней проката картина заработала 3 млрд рублей и установила рекорд по скорости сборов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
