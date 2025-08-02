Приведет ли конфликт Трампа и Медведева к ядерной войне РФ и США

«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ»

Накануне британское издание «The Daily Telegraph» написало, что американский президент Дональд Трамп сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации, когда принял решение о переброске атомных подводных лодок. Авторы статьи напомнили, что еще ни один лидер США не отправлял такие субмарины к российским водам даже во время холодной войны.

«Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск», - заметили авторы, добавив, что таким решением Трамп поднялся на «первую ступень ядерной войны».