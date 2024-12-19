Движуха, Бумага и Жириновский: Чем запомнилась прямая линия Путина

Не обошлось без вопросов про «Орешник». Журналистов очень интересовала этимология названия новейшей ракеты. Российский лидер заявил, что не знает, почему «Орешник» получил именно такое название, однако Путин знает точно, что «Орешник» невозможно сбить, так как дальность ракеты составляет до 5,5 тысячи километров.

«Ничего не долетает, нет таких систем, которые долетают. А второе – чтобы долететь, нужно время. Шансов нет. Если западные эксперты критикуют «Орешник», пусть проведут эксперимент - определят объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все системы ПВО и ПРО, а мы ударим «Орешником». Мы готовы к такому эксперименту», - рассказал Путин.

Говоря об «Орешнике», президент предложил Западу «технологическую дуэль»: сосредоточить свои силы ПВО и ПРО на Украине и попробовать перехватить «Орешник». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать помощь в выборе новой цели для ракеты «Орешник».

Журналисты также спросили Путина, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, на что глава государства ответил, что соответствующее решение нужно было принимать еще раньше. Также Путина спросили о том, как он изменился за время СВО. При полностью притихшем зале Гостиного двора президент признался, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

