Движуха, Бумага и Жириновский: Чем запомнилась прямая линия Путина
В ходе прямой линии Владимир Путин пообщался с блогером Владом Бумагой, вспомнил о Жириновском и ответил на волнующие россиян вопросы. Самое интересное - в материале НСН.
Президент России Владимир Путин 19 декабря в Гостином Дворе провел прямую линию, объединенную с традиционной пресс-конференцией. Ведущими пресс-конференции стали военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Глава государства сделал ряд важных заявлений, говоря на самые волнующие россиян темы, в частности, о программе семейной ипотеки, о ходе спецоперации и о замедлении американского видеохостинга YouTube.
ДВИЖУХА И РОСТ ЦЕН
Общение с журналистами российский лидер начал с шутки.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно - нам скучно: застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска - и секунды, и пули свистят, - так нам становится страшно, ужас-ужас. Но не ужас-ужас-ужас», - отметил президент.
Далее звучали уже нешуточные заявления. Говоря о росте цен в России, российский лидер заявил, что рост экономики России в 2024 году составит 3,9%, а может быть и 4%. Глава государства отметил, что в США рост экономики составил 5-6%, в еврозоне - 1%, в Германии - 0%. Путин подчеркнул, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики и на четвертое место в мире.
Однако уровень инфляции Путин назвал «тревожным», но заметил, что зарплаты россиян продолжают активно расти.
«Тревожным сигналом является инфляция, я вчера разговаривал с председателем ЦБ. У нас 9,2-9,3% сейчас. Но зарплаты выросли на 9% в реальном выражении, за минусом инфляции. В целом ситуация стабильная и надежная», - заверил президент.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ И «ОРЕШНИК»
Одной из самых животрепещущих тем ожидаемо стала спецоперация. Еще во время подготовки к прямой линии СМИ писали, что большая часто вопросов, поступивших от россиян, были именно об СВО. Отвечая на вопросы, Путин уделил особое внимание российским бойцам, пожелав им «победы, удачи и возвращения домой».
«Движение идет по всей линии фронта, каждый день. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами каждый день! Боевые действия – сложная вещь, загадывать вперед трудно, и ни к чему. Но мы движемся к решению наших первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации», - заявил глава государства.
Вопрос, который беспокоит многих россиян, задала жительница Курской области. «Когда же российские военные освободят регион?» Президент ответил осторожно.
«Не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята сейчас ведут бой. Не было смысла никакого ни заходить ВСУ туда, ни держаться, но тем не менее это происходит. Мы точно их выбьем, но вопрос о конкретной дате... Я представляю [как идет ход боевых действий], есть же планы, они мне докладываются. Но сказать «вот к такому числу» - но ребята же меня слышат. Они же пойдут к этой дате, не будут с потерями считаться. День-два уже не имеет значения», - ответил Путин.
Кроме того, глава государства назвал неожиданной информацию о том, что военнослужащие в Курской области не считаются формально участниками спецоперации. Президент пообещал решить вопрос с выплатами.
Не обошлось без вопросов про «Орешник». Журналистов очень интересовала этимология названия новейшей ракеты. Российский лидер заявил, что не знает, почему «Орешник» получил именно такое название, однако Путин знает точно, что «Орешник» невозможно сбить, так как дальность ракеты составляет до 5,5 тысячи километров.
«Ничего не долетает, нет таких систем, которые долетают. А второе – чтобы долететь, нужно время. Шансов нет. Если западные эксперты критикуют «Орешник», пусть проведут эксперимент - определят объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все системы ПВО и ПРО, а мы ударим «Орешником». Мы готовы к такому эксперименту», - рассказал Путин.
Говоря об «Орешнике», президент предложил Западу «технологическую дуэль»: сосредоточить свои силы ПВО и ПРО на Украине и попробовать перехватить «Орешник». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать помощь в выборе новой цели для ракеты «Орешник».
Журналисты также спросили Путина, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, на что глава государства ответил, что соответствующее решение нужно было принимать еще раньше. Также Путина спросили о том, как он изменился за время СВО. При полностью притихшем зале Гостиного двора президент признался, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
АНАПСКИЙ МАЗУТ
Не прошла мимо президента и громкая история о ЧП в Краснодарском крае. Путину показали кадры залитого мазутом черноморского побережья. Глава государства назвал происходящее в анапском районе «экологической бедой».
«Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила, не ушли вовремя в укрытия… А некоторые суда ушли, и с ними все нормально. А эти не ушли, и на якорь встали не там, где положено», - заявил российский лидер.
Четыре дня назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые впоследствии прибило штормом к берегам анапского района. Спасатели и волонтеры собрали уже более 100 тонн нефтепродуктов и очистили более 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России.
По словам Путина, привлечены силы Минприроды, Минтранса, МЧС, «все службы работают» и докладывают ему.
«Нужно изучить, в каком состоянии танкеры находятся. И нужно думать о том, что делать в ближайшем будущем. Сейчас нужно оградить участок бонами, не дать возможность расползаться этому пятну. Второе - надо сделать всё, чтобы убрать топливо на берегу. Это надо делать сейчас! Мазут при определенных температурах твердый, но в мае часть мазута поднимется со дна. Уже сейчас к этому надо готовиться. Надо как-то вытаскивать и затопленные танкеры», - сказал президент.
ИПОТЕКА И ЛИМИТЫ
Социальные проблемы беспокоят россиян не меньше СВО или экологии. Так, молодые люди из Краснодара пожаловались президенту, что не могут взять семейную ипотеку уже три месяца: банки отказывают, утверждая, что у них закончились лимиты по программе. Владимир Путин предположил, что в этом виновато правительство.
«Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов со стороны государства, и мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано – и я проверю, как это обещание исполняется – что никаких лимитов не будет. Всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть – получать 6% от получателей кредита, а разницу между этими 6% и банковской ставкой банкам возмещает государство. Разница-то в банках оседает! И если банки отказывают, значит, правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Наверное… Я проверю», - отметил российский лидер.
Глава государства также пообещал, что семейная ипотека под 6% сохранится.
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ГОСТЬ И ЗАМЕДЛЕНИЕ YOUTUBE
Среди многочисленных журналистов на прямой линии Путина оказался блогер-миллионник Влад Бумага, которого заметил в зале пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав «нетрадиционным гостем». Бумага воспользовался возможностью и поинтересовался у Путина, почему в России заблокировали YouTube.
«Дело в том, что Google, когда создавал здесь, у нас, свою сеть, создал и соответствующие „дочки“ в России. <…> Он работал с ними, а после того как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Если хотят работать у нас - исполняйте (требования закона), несмотря на проблемы в своих странах. Если для них это важнее, то пусть уходят из России», - ответил Путин.
Также глава государства обратил внимание на псевдоним 28-летнего блогера.
«Влад Бумага - это ваш псевдоним? Бумага по известной игре сильнее камня», - шутливо отметил президент.
Сразу после этого россияне стали чаще гуглить, кто такой Влад Бумага, следует из статистики Google Trends.
Говоря об интернет-пространстве, российский лидер призвал не запрещать сайты для взрослых. Президент подчеркнул, что эта проблема существует не только в России, а на всем континенте.
«Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Это как котлету заказать! Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить более интересную альтернативу, чтобы захватывало человека», - пояснил президент.
Журналист с 45-летним стажем Андрей Князев из Узбекистана, представившийся как руководитель студии журналистов «Мир молодых», стал звездой «Прямой линии» с Владимиром Путиным, с театральной экспрессивностью задав российскому лидеру важнейшие вопросы современности: «Что делать, чтобы хотя бы еженедельная пресса не умерла?» и «Что делать, если западные страны пойдут ко дну, а не любящие Россию жители этих стран ломанутся к нам?»
«За столом семья сидит, маленький мальчик говорит: "Разгадываю кроссворд, назовите слово из трех букв". Мама ему - бум - ложкой по лбу. Мальчик: "За что?! Это же дом!". Папаша берет маме - бум ложкой: "О доме надо думать!"» - отшутился президент.
ВСПОМНИЛИ КОЛЯ И ЖИРИНОВСКОГО
На вопрос о том, с кем из ныне живущих или умерших личностей хотел бы выпить чашку чая, Путин назвал экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Путин отметил, что на протяжении долгого времени находился в контакте с Колем, даже уже когда тот перестал быть канцлером Германии.
«Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня на протяжении длительного времени были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был фигурой мирового масштаба. Буквально после первой встречи с ним в 1991 году и на протяжении длительного времени, когда он уже перестал быть канцлером, он часто приезжал ко мне в гости. И я имел удовольствие, именно удовольствие с ним беседовать», - подчеркнул Путин.
По его словам, очень интересным человеком он назвал и бывшего президента Франции Жака Ширака. Также президент отметил, что немного другим человеком - теплым, деятельным - был бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.
Отвечая на вопрос об исполнении предсказаний основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, Путин назвал политика очень эрудированным и подготовленным.
«Владимир Вольфович не был предсказателем. Он любил эпатаж и с удовольствием эффектно занимался этим, но он был очень эрудированным человеком, хорошо подготовленным. Он же был специалистом по Ближнему Востоку. Он был реально экспертом. Все, что он говорил, действительно сбывается, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. Это прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был», - сказал российский лидер.
БЛИЦ: РОССИЯ КАК СЕМЬЯ И УБЕЖИЩЕ ЗЕЛЕНСКОМУ
Путин признался, что воспринимает достижения выдающихся россиян как достижения своих близких. По его словам, когда он смотрит на успехи российских спортсменов, ученых и других деятелей культуры, то испытывает искреннюю радость.
«Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных олимпиадах. Смотрю на наших молодых ученых. Говорю вам честное слово, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью», - отметил президент.
Кроме того, Путин заявил, что Россия не отказала бы даже президенту Украины в политическом убежище.
«Если он неожиданно появился бы как черт из табакерки, Россия никому не отказывает. Я не думаю, что Зеленскому понадобится политическое убежище, он вполне вероятно уедет за рубеж, где его возьмут на содержание», - заявил российский лидер.
Это был один из финальных ответов, после которых прямая линия завершилась. «Итоги года с Владимиром Путиным» длились 4 часа 27 минут, чуть не побив рекорд 2013 года, когда прямая линия продлилась 4 часа 47 минут. Всего на прямую линию поступило 2,48 миллиона вопросов.
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