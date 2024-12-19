Путин объяснил исполнение предсказаний Жириновского эрудированностью политика

«Владимир Вольфович не был предсказателем. Он любил эпатаж и с удовольствием эффектно занимался этим, но он был очень эрудированным человеком, хорошо подготовленным. Он же был специалистом по Ближнему Востоку. Он был реально экспертом. Все, что он говорил, действительно сбывается, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. Это прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был», - сказал российский лидер.

Напомним, в 2019 году Жириновский на одном из ток-шоу заявил, что самые драматические события развернутся не на Украине, а на Ближнем Востоке, напоминает газета «Известия». По словам политика, эти события в Ближневосточном регионе могут стать предвестием третьей мировой войны, и указал на важную роль Ирана в них.

