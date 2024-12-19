Путин назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута в Черном море

Есть предварительные данные, что крушение танкеров в Черном море произошло из-за нарушения правил капитанами, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства назвал ситуацию экологической бедой.

«Это экологическая беда, правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Капитаны нарушили существующие правила, по предварительным данным, будут разбираться с этим. Почти 40% топлива вытекло. Все службы работают, мне регулярно докладывают. Эта проблема должна быть разбита на этапы, нужно думать, что делать в будущем. Сейчас нужно оградить участок бонами, не дать возможность расползаться этому пятну. Второе – надо сделать всё, чтобы убрать топливо на берегу», - рассказал он.

«Сам смотрю с малышами»: Путин о качестве российских фильмов

Он отметил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС. По его словам, мазут залег на дно и может подняться с потеплением, поэтому будут проведены все необходимые работы.

Нефтепродукты продолжают попадать в море из потерпевшего крушение в Черном море танкера, сообщили РИА Новости ученые со ссылкой на данные мониторинга. Это уже четвертые сутки с момента крушения двух танкеров, которое произошло в воскресенье, 15 декабря. Мазут уже облепил пляжи Анапы и движется южнее, в стороны Утриша, Геленджика, Туапсе. Работы по сбору мазута в море осложнены штормом.

В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ЭкологияЧерное МореВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры