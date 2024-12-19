Путин назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута в Черном море

Он отметил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС. По его словам, мазут залег на дно и может подняться с потеплением, поэтому будут проведены все необходимые работы.

Нефтепродукты продолжают попадать в море из потерпевшего крушение в Черном море танкера, сообщили РИА Новости ученые со ссылкой на данные мониторинга. Это уже четвертые сутки с момента крушения двух танкеров, которое произошло в воскресенье, 15 декабря. Мазут уже облепил пляжи Анапы и движется южнее, в стороны Утриша, Геленджика, Туапсе. Работы по сбору мазута в море осложнены штормом.

В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».



