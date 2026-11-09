Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий
Умер музыкант, лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Артисту было 60 лет.
Известно, что Чернецкий долгое время боролся с болезнью Бехтерева, поражающей суставы и позвоночник. Заболевание обострилось в начале 1990-х годов, музыкант перенес несколько серьезных операций. В ноябре 2026 года «Разные люди» отменили выступление на фестивале «Мы выбираем жизнь» из-за ухудшения состояния артиста.
Александр Чернецкий родился в Харькове в 1966 году. Он начал свою музыкальную деятельность в 1983 году, собрав вместе с двоюродным братом школьную группу «Карбонарии». Позднее Чернецкий стал участником коллектива «ГПД», который затем был переименован в «Разные люди». За свою карьеру группа выпустила около двух десятков альбомов. Кроме того, Чернецкий записал две сольные пластинки «Боль» и «Вера».
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