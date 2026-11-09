Шок и непринятие: Как Мальдивы отвернули от себя российских туристов
Дмитрий Арутюнов раскрыл НСН, что пока некоторые туроператоры находят более дорогие способы произвести оплату за туристов на счета мальдивских отелей, однако многие россияне уже разочаровались в этом направлении отдыха.
Российские туристы являются первыми по объему трат во время самого отпуска на Мальдивах, опережая китайцев, так что своими недружественными решениями по получению оплаты от туроператоров из России Мальдивы стреляют себе в ногу. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Крупнейший на Мальдивах банк Bank of Maldives с октября начал отклонять трансакции, связанные с Россией: задержаны платежи на $2 млн, пишет «Коммерсант». Туроператоры уже попросили дипломатов и Минэкономики РФ вмешаться в ситуацию. Для самих Мальдив Россия — второй по значимости рынок въездного туризма после Китая. Арутюнов заявил, что ситуация странная и сложная.
«У каких-то туроператоров возникла эта проблема, у каких-то — нет. У моих коллег проблемы вплоть до того, что некоторые отели не заселяют клиентов, за которых не поступила оплата. Самое страшное, что деньги проходят сквозь третьи страны, банки-корреспонденты, доходят до Мальдивского центрального банка, и он, несмотря на то, что российский рынок занимает второе место по объему туристов, отправляет их обратно. Причем до многих даже не доходят эти деньги обратно. Если это будет принимать еще более массовый масштаб, конечно, это разочарует туристов. Туристы все оплатили, а им говорят: «Платите по второму разу». Это шок и неприятие к стране. Пока еще многим туроператорам удается договариваться с отелями, искать альтернативные, более дорогие пути, чтобы деньги осели на счетах отелей», — уточнил собеседник НСН.
Арутюнов заявил, что такие действия со стороны Мальдив говорят о некомпетентном руководстве в туриндустрии и напомнил, почему от этих решений больше всего теряют сами Мальдивы.
«За последние месяцы мальдивские власти посылают какие-то странные сигналы. Они поставили в руководство отрасли каких-то не очень компетентных людей. Напомню, что сначала мы получили новость про 17% налог для иностранных компаний, которые продают туры на Мальдивы. Мне кажется, надо просто каким-то волевым решением дать указание банковским учреждениям страны, и напомнить, что это в интересах самого Мальдивского государства. Наши туристы по тратам во время отдыха, наверное, даже опережают китайцев. По разным данным, порядка 600-700 тысяч россиян отдыхают каждый год на Мальдивах. Российская туротстраль в такие моменты, конечно, консолидируется. Мы пишем письма из РСТ», — уточнил собеседник НСН.
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