Российские туристы являются первыми по объему трат во время самого отпуска на Мальдивах, опережая китайцев, так что своими недружественными решениями по получению оплаты от туроператоров из России Мальдивы стреляют себе в ногу. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Крупнейший на Мальдивах банк Bank of Maldives с октября начал отклонять трансакции, связанные с Россией: задержаны платежи на $2 млн, пишет «Коммерсант». Туроператоры уже попросили дипломатов и Минэкономики РФ вмешаться в ситуацию. Для самих Мальдив Россия — второй по значимости рынок въездного туризма после Китая. Арутюнов заявил, что ситуация странная и сложная.

«У каких-то туроператоров возникла эта проблема, у каких-то — нет. У моих коллег проблемы вплоть до того, что некоторые отели не заселяют клиентов, за которых не поступила оплата. Самое страшное, что деньги проходят сквозь третьи страны, банки-корреспонденты, доходят до Мальдивского центрального банка, и он, несмотря на то, что российский рынок занимает второе место по объему туристов, отправляет их обратно. Причем до многих даже не доходят эти деньги обратно. Если это будет принимать еще более массовый масштаб, конечно, это разочарует туристов. Туристы все оплатили, а им говорят: «Платите по второму разу». Это шок и неприятие к стране. Пока еще многим туроператорам удается договариваться с отелями, искать альтернативные, более дорогие пути, чтобы деньги осели на счетах отелей», — уточнил собеседник НСН.