Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
Ситуация на одном фондовом рынке отражается на всех мировых площадках, заявил НСН Тимур Нигматуллин.
Снижение рынка акций в какой-то конкретный момент или в какой-то определенный день на несколько процентов – это абсолютно здоровое поведение любого рынка акций, заявил НСН старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.
Ранее Дональд Трамп заявил, что с результатами последних выборов в конгресс Америка «сделала гигантский шаг назад» в своей истории. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что фондовый рынок за один день потерял 3 триллиона долларов капитализации. По его мнению, это одно из самых крупных падений за последнее время, которое стало результатом грозной риторики одержавших победу на промежуточных выборах демократов. Нигматуллин не увидел в этом обвале серьёзных причин для беспокойства.
«В день торгов мы видели, как торговались другие рынки, в том числе российские. И как это обычно бывает, снижение какого-то одного крупного рынка тянет за собой аналогичную динамику на короткий период времени и по другим рынкам. Участники рынка следят за другими площадками и, соответственно, если американский рынок снижается на несколько процентов, по статистике обычно в этот или на следующий день снижается российский или любой другой рынок. То есть зависимость есть, но это абсолютно нормально», - успокоил Нигматуллин.
Говоря о возможном повторении сценария экономического обвала 2008 года, собеседник НСН призвал разделять поведение фондового рынка и экономики в целом.
«2008 год был очень специфическим. Тогда сломалась сама экономика. Это была не проблема фондового рынка. Он всего лишь отразил в себе проблемы, связанные с ипотечными кредитами и так далее. То есть само по себе снижение рынка не говорит о том, что наступит кризис и оно не инициирует наступление кризиса. Это всего лишь специфика ценообразования. Более того, все что происходит в диапазоне до 10% – это незначительное ценообразование», - пояснил финансист.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев рассказал в беседе с НСН о том, что в случае прекращения работы какой-либо бирж, она дает клиентам период на вывод средств в течение нескольких месяцев, одномоментной блокировки доступа никогда не происходит.
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