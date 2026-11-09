Снижение рынка акций в какой-то конкретный момент или в какой-то определенный день на несколько процентов – это абсолютно здоровое поведение любого рынка акций, заявил НСН старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с результатами последних выборов в конгресс Америка «сделала гигантский шаг назад» в своей истории. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что фондовый рынок за один день потерял 3 триллиона долларов капитализации. По его мнению, это одно из самых крупных падений за последнее время, которое стало результатом грозной риторики одержавших победу на промежуточных выборах демократов. Нигматуллин не увидел в этом обвале серьёзных причин для беспокойства.

«В день торгов мы видели, как торговались другие рынки, в том числе российские. И как это обычно бывает, снижение какого-то одного крупного рынка тянет за собой аналогичную динамику на короткий период времени и по другим рынкам. Участники рынка следят за другими площадками и, соответственно, если американский рынок снижается на несколько процентов, по статистике обычно в этот или на следующий день снижается российский или любой другой рынок. То есть зависимость есть, но это абсолютно нормально», - успокоил Нигматуллин.