Россиянкам рассказали о трендовых стрижках на зиму

Он указал, что данные стрижки характеризуются округлыми силуэтами, удлиненными прядями в верхней части головы и естественной текстурой. При этом пикси полностью открывает шею, уши и скулы, а бикси больше подойдет желающим сохранить небольшую длину.

Специалист отметил, что модным этой зимой также станет мягкий шег, у которого «короткие пряди создают объем на макушке и вокруг лица, а более длинные формируют свободный, подвижный силуэт», что будет особенно эффектно смотреться на волнистых волосах.

Аванесов указал, что следует обратить внимание и на стрижку «бабочка» с сохранением основной длины и короткими прядями у лица. Кроме того, в тренде будет и удлиненный боб с длиной волос чуть ниже подбородка.

«Для зимнего сезона такая длина практична, поскольку волосы можно собрать, заправить за воротник или уложить в мягкие волны для вечернего образа», — заключил он.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в тренде небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю.

