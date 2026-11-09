Россиянкам рассказали о трендовых стрижках на зиму
Предстоящей зимой в тренде будут такие стрижки, как пикси и бикси. Об этом «Ленте.ру» рассказал топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов.
Он указал, что данные стрижки характеризуются округлыми силуэтами, удлиненными прядями в верхней части головы и естественной текстурой. При этом пикси полностью открывает шею, уши и скулы, а бикси больше подойдет желающим сохранить небольшую длину.
Специалист отметил, что модным этой зимой также станет мягкий шег, у которого «короткие пряди создают объем на макушке и вокруг лица, а более длинные формируют свободный, подвижный силуэт», что будет особенно эффектно смотреться на волнистых волосах.
Аванесов указал, что следует обратить внимание и на стрижку «бабочка» с сохранением основной длины и короткими прядями у лица. Кроме того, в тренде будет и удлиненный боб с длиной волос чуть ниже подбородка.
«Для зимнего сезона такая длина практична, поскольку волосы можно собрать, заправить за воротник или уложить в мягкие волны для вечернего образа», — заключил он.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в тренде небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
- Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий
- Россиянкам рассказали о трендовых стрижках на зиму
- Модератор ослаблен: Почему Зеленский перестал бояться Трампа
- В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- Исследование: Кофе увеличивает расходы на домашние завтраки до 670 рублей в месяц
- Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году
- Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным
- Шок и непринятие: Как Мальдивы отвернули от себя российских туристов
- Армия России освободила Васильковое в Запорожской области