ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ТРАМП: РАЗЖИГАНИЕ И МИРОТВОРЦЫ

Инаугурация Трампа состоится 20 января. До этого срока развязаны руки у администрации все еще действующего президента США Джо Байдена, продолжающей судорожно вести политику по вооружению Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 13 декабря, что Вашингтон поставит Киеву дополнительную военную помощь на $500 млн.

На этом фоне Трамп позиционировал себя в роли миротворца, обещая остановить украинский конфликт до инаугурации. Однако сейчас его уверенность в простоте этой задачи уже не так сильна, как раньше. Трамп признался в интервью журналу Time, что добиться мирного соглашения между Россией и Украиной сложнее, чем «за 24 часа», а конфликт на Ближнем Востоке видится ему «более легким» в урегулировании.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в Европе считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Это косвенно подтверждают и его противоречивые заявления.

С одной стороны, политик раскритиковал дальнобойные удары по России американским оружием.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», — сказал Трамп в интервью Time.

С другой стороны, WSJ выяснила, что Трамп подталкивает Европу к тому, чтобы перейти "красные линии", на которые указывала Россия. По данным издания, он предлагает разместить на Украине европейские войска, призванные обеспечить контроль соблюдения режима прекращения огня. При этом Трамп не собирается отправлять американские войска на Украину, считая, что главную роль в обеспечении безопасности Украины должна взять на себя Европа.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад хочет развернуть на Украине так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», - сказал в этой связи журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.