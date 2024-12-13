«Мы просто разжигаем!»: Доведет ли до «Орешника» идея Трампа о войсках ЕС на Украине
Дональд Трамп выступил против ударов ракетами ATACMS «на сотни миль в Россию», решив при этом «помочь» Украине европейскими военными.
Избранный президент США Дональд Трамп по мере приближения к своей инаугурации делает все более противоречивые заявления, связанные с конфликтом на Украине.
На фоне обещания завершить этот конфликт Трамп выступил против нанесения Киевом дальнобойных ударов по России американскими ракетами. При этом СМИ выяснили, что будущий глава Белого дома якобы хочет разместить европейские войска на Украине.
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ТРАМП: РАЗЖИГАНИЕ И МИРОТВОРЦЫ
Инаугурация Трампа состоится 20 января. До этого срока развязаны руки у администрации все еще действующего президента США Джо Байдена, продолжающей судорожно вести политику по вооружению Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 13 декабря, что Вашингтон поставит Киеву дополнительную военную помощь на $500 млн.
На этом фоне Трамп позиционировал себя в роли миротворца, обещая остановить украинский конфликт до инаугурации. Однако сейчас его уверенность в простоте этой задачи уже не так сильна, как раньше. Трамп признался в интервью журналу Time, что добиться мирного соглашения между Россией и Украиной сложнее, чем «за 24 часа», а конфликт на Ближнем Востоке видится ему «более легким» в урегулировании.
По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в Европе считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Это косвенно подтверждают и его противоречивые заявления.
С одной стороны, политик раскритиковал дальнобойные удары по России американским оружием.
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», — сказал Трамп в интервью Time.
С другой стороны, WSJ выяснила, что Трамп подталкивает Европу к тому, чтобы перейти "красные линии", на которые указывала Россия. По данным издания, он предлагает разместить на Украине европейские войска, призванные обеспечить контроль соблюдения режима прекращения огня. При этом Трамп не собирается отправлять американские войска на Украину, считая, что главную роль в обеспечении безопасности Украины должна взять на себя Европа.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад хочет развернуть на Украине так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек.
«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», - сказал в этой связи журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: «ОРЕШНИК» ИЛИ «ИСКАНДЕР»?
Заявление Трампа прозвучали на фоне ожиданий мира ответа России за атаку Таганрога Ростовской области. По данным Минобороны РФ, утром 11 декабря Украина выпустила шесть американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.
«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», - пообещали в российском оборонном ведомстве.
Неизбежности ответа подтвердил на следующий день и Дмитрий Песков.
«Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Россия готова направить Западу дополнительные «сообщения», если там не сделали выводов из недавнего удара «Орешником» по Украине.
"Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы (…) Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные "сообщения", если они не сделают необходимых выводов», - пояснил Лавров.
В середине ноября завершающий президентский срок Джо Байден разрешил Украине бить по России американскими ракетами большой дальности. После этого Киев дважды применил ракеты ATACMS, а Россия в ответ ударила по военному заводу в Днепре новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник».
Президент России Владимир Путин вновь напомнил об «Орешнике» 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Вы говорили об ужесточении ядерной доктрины. Мы не ужесточаем ядерную доктрину – мы её совершенствуем. А так, по большому счёту, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит практически на грань отсутствие необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведём себя достаточно аккуратно по всем направлениям, я бы сказал даже, сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю», - отметил Путин.
Вскоре Запад напугал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, «Орешник» может появиться на белорусской территории в 2025 году, при этом ядерное оружие уже там.
«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли (…) Это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник"», — сказал Лукашенко.
Вместе с тем, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил НСН, что для ответа Украине за Таганрог достаточно и «Искандера», а бить «Орешником» сейчас необязательно.
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