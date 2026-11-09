В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Темы возможных переговоров лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР могут быть самыми разными. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, страны обмениваются мнениями о повестке возможной беседы политиков на полях саммита. Песков отметил, что в любом случае встреча будет интересной, пишет RT.

«И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», - добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС согласовывается.

