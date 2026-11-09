Модератор ослаблен: Почему Зеленский перестал бояться Трампа
Зеленский увидел ослабленного Трампа и не будет воспринимать его как серьезного посредника в переговорах между Украиной и Россией, заявил Константин Блохин.
Накануне предстоящих переговоров в Абу-Даби между Москвой и Киевом Дональд Трамп выглядит ослабленным, а сторонники поддержи Украины в США, наоборот, усилились. Это сказывается на позиции президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением с НСН поделился политолог-американист Константин Блохин.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания конфликта с Россией Украина «будет немного другой формы». При этом, по его словам, Москва и Киев уже скоро придут к миру. «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я», – заявил Трамп. Эти слова прозвучали накануне переговоров в Абу-Даби, которые должны пройти 10 ноября с участием делегаций России и Украины, Штаты на них будут выступать в роли посредника. По словам Блохина, у Трампа есть рычаги давления на Киев, однако ноябрьские выборы в Конгресс сильно пошатнули его позиции как модератора.
«Рычаг давления тут один – полный отказ от поддержки Украины со стороны США. Но Киев пытается компенсировать этот отказ от поддержки поддержкой Европы. Со Starlink, кстати, тоже большой вопрос. Потому что разведданные Киев попытается получить тоже о Европы, от стран, входящих в блок НАТО. А так, конечно, в отношении Украины возможно множество сценариев. Допустим, мы хотим для нее нейтральный статус. Те же европейцы не хотят ни нейтрального статуса, ни раздела Украины на две зоны влияния, они вместе с Украиной даже оставшиеся клочки Донбасса не хотят признать за Россией. Так что Украина и Европа ни на какие компромиссы особо идти не хотят. Поэтому какие в итоге будут определены сценарии, мы узнаем только после переговоров, если там все пройдет успешно», – поделился Блохин.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже сейчас демонстрирует уверенность в своих силах перед Трампом, и не будет воспринимать его в качестве модератора всерьез.
«Зеленский и уже чувствует за собой силу, потому что Трамп ослаблен. После выборов в Конгресс усилены сторонники поддержки Украины, те же “демократы”. Поэтому Зеленский уже себя ведет нагловато и хамовато и в отношении Илона Маска, и делает нелицеприятные заявления в отношении грядущих переговоров. Так что да, позиция Трампа как модератора переговорного процесса ослаблена», – добавил эксперт.
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