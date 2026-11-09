Накануне предстоящих переговоров в Абу-Даби между Москвой и Киевом Дональд Трамп выглядит ослабленным, а сторонники поддержи Украины в США, наоборот, усилились. Это сказывается на позиции президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением с НСН поделился политолог-американист Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания конфликта с Россией Украина «будет немного другой формы». При этом, по его словам, Москва и Киев уже скоро придут к миру. «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я», – заявил Трамп. Эти слова прозвучали накануне переговоров в Абу-Даби, которые должны пройти 10 ноября с участием делегаций России и Украины, Штаты на них будут выступать в роли посредника. По словам Блохина, у Трампа есть рычаги давления на Киев, однако ноябрьские выборы в Конгресс сильно пошатнули его позиции как модератора.