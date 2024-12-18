Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги

Половина трафика в РФ видеохостинга YouTube перешла на отечественные площадки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

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По его словам, сейчас происходит существенной развитие российских площадок с видеоконтентом.

Министр добавил, что выход на рынок таких компаний идет невероятно быстро.

Ранее Мизулина призвала ускорить создание альтернативы YouTube в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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