Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
18 декабря 202418:50
Половина трафика в РФ видеохостинга YouTube перешла на отечественные площадки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.
По его словам, сейчас происходит существенной развитие российских площадок с видеоконтентом.
Министр добавил, что выход на рынок таких компаний идет невероятно быстро.
Ранее Мизулина призвала ускорить создание альтернативы YouTube в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru