Салат «Оливье» подорожал на 2,35% в 2024 году

Салат «Оливье» подорожал на 2,35% за год. Об этом со ссылкой на экспертов Ассоциации компаний розничной торговли сообщило издание «Аргументы и факты».

«Оливье» и «Мимоза» будут самыми дорогими салатами на новогоднем столе в этом году

Цена на базовый набор для приготовления четырех порций салата выросла до 356 рублей в текущем году: это майонез, морковь, лук, консервированный горошек, вареную колбасу, яйца, соленые огурцы и картофель.

Сильнее всего подорожали консервированный горошек, репчатый лук и картофель, при этом вареная колбаса и яйца, напротив, подешевели.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году новогодний стол дешевле всего накрыть будет в Мордовии и Удмуртии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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