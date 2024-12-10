Салат «Оливье» подорожал на 2,35% в 2024 году

Цена на базовый набор для приготовления четырех порций салата выросла до 356 рублей в текущем году: это майонез, морковь, лук, консервированный горошек, вареную колбасу, яйца, соленые огурцы и картофель.

Сильнее всего подорожали консервированный горошек, репчатый лук и картофель, при этом вареная колбаса и яйца, напротив, подешевели.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году новогодний стол дешевле всего накрыть будет в Мордовии и Удмуртии.

