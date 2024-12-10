Салат «Оливье» подорожал на 2,35% в 2024 году
Салат «Оливье» подорожал на 2,35% за год. Об этом со ссылкой на экспертов Ассоциации компаний розничной торговли сообщило издание «Аргументы и факты».
Цена на базовый набор для приготовления четырех порций салата выросла до 356 рублей в текущем году: это майонез, морковь, лук, консервированный горошек, вареную колбасу, яйца, соленые огурцы и картофель.
Сильнее всего подорожали консервированный горошек, репчатый лук и картофель, при этом вареная колбаса и яйца, напротив, подешевели.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году новогодний стол дешевле всего накрыть будет в Мордовии и Удмуртии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru