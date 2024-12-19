Путин: Семейная ипотека под 6% сохраняется

В России сохраняется семейная ипотека под 6%, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, этот инструмент направлен на поддержку семей и повышение рождаемости. Также Путин назвал материнский капитал уникальным инструментом России.

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«Вопрос о демографии — один из ключевых не только для России, но и для многих стран мира, отметил президент. Сейчас процент рождаемости упал, но в нашем же положении находится та же Финляндия, Норвегия, в Испании еще меньше, как и в Японии, в Южной Корее он ниже 1%», - сказал президент.

Минфин РФ изменил порядок предоставления субсидий компании «ДОМ.РФ» в рамках программы «Семейная ипотека», увеличив лимиты банкам с 6,25 трлн до 8,65 триллиона рублей, следует из заявления ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что необходимо информировать россиян о наличии у банков лимитов по выдаче семейной ипотеки. По его словам, важно наладить «нормальный диалог» с обществом, объяснив россиянам все нюансы льготной ипотечной программы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:ИпотекаВладимир Путин

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