Путин: Не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки
19 декабря 202414:23
Никаких лимитов для семейной ипотеки быть не должно, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.
«Все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги. Мы договорились о том, что никаких лимитов не будет. Это касается и сельской, и семейной ипотеки. Обещаю, что обязательно всё проверю», - подчеркнул Путин в ходе прямой линии.
Путин назвал сельскую ипотеку важнейшим элементом развития строительной отрасли.
Ранее глава государства заявил, что семейная ипотека в России сохраняется, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru