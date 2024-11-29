«Иллюзия!»: Россияне не смогут позволить себе рассрочку вместо ипотеки

Часть россиян выбирают поэтапную оплату жилья в ОАЭ, Турции, на Бали и в Таиланде, так как там более лояльные условия, отметила в эфире НСН Ирина Радченко. 

В России почти нет граждан, которые могут позволить себе рассрочку на жилье, она не подходит для среднестатистического россиянина, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в 2025 году застройщики перейдут с ипотеки на рассрочку – такую тенденцию отмечают сами девелоперы. В группе «Самолет» отметили, что такой вид оплаты выбирают те, у кого есть дополнительный доход, который позволяет не брать ипотечный кредит из-за большой переплаты. Девелопер «А101» отмечает, что в его объеме сделок доля рассрочки уже выросла до 40%. Радченко отметила, что рассрочка не подходит для простых россиян.

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«Вот дом построен, ты условно оплатил сколько-то первоначального взноса, например 30%, и, соответственно, дальше берешь ипотеку. А сейчас фантазировать, что это без ипотеки будет распродаваться только с трех-четырехлетней рассрочкой – иллюзия. Нет сейчас таких граждан в России. Они есть, допустим, в бизнесе, в элитке. При этом ипотека никому не нужна даром. Сейчас просто все вкладываются, лишь бы деньги сохранить. Вариант для среднестатистического россиянина – если застройщики продумают, что сейчас вы платите поэтапно, условно 30%, набираете первоначальный взнос, пока строится дом, а потом берете ипотеку по тем ставкам, которые будут на тот момент», – сказала Радченко.

Вместе с тем она отметила, что часть россиян «делают кассу» девелоперам в ОАЭ, Турции, на Бали и в Таиланде, поскольку там действует поэтапная оплата покупки жилья.

«Во всем цивилизованном мире никто сразу за новостройку денег не платит. Например, во Франции существует оплата в шесть этапов в зависимости от стадии строительства. И только в России банки и девелоперы дерут сразу еще на стадии котлована полностью стопроцентную оплату, еще дают кредиты… Я давно ждала, когда же придут в себя эти товарищи. И есть бум в Эмиратах, например, или в Турции, на Бали, в Таиланде, граждане наши там делают кассу местным девелоперам, как раз именно потому, что там существует поэтапная оплата. Более того, в Дубае, например, ты уже купил квартиру, тебе рассрочка еще на пару лет может быть», – добавила собеседница НСН.

Приобретение жилья в рассрочку означает поэтапную оплату стоимости квартиры. Сначала вносится от 20% до 50%, а остальная часть выплачивается ежемесячными или ежеквартальными платежами. Рассрочка позволяет покупателям не переплачивать за жилье, но имеет более короткий – по сравнению с ипотекой – срок погашения (от одного года до четырех лет), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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