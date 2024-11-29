«Иллюзия!»: Россияне не смогут позволить себе рассрочку вместо ипотеки

В России почти нет граждан, которые могут позволить себе рассрочку на жилье, она не подходит для среднестатистического россиянина, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в 2025 году застройщики перейдут с ипотеки на рассрочку – такую тенденцию отмечают сами девелоперы. В группе «Самолет» отметили, что такой вид оплаты выбирают те, у кого есть дополнительный доход, который позволяет не брать ипотечный кредит из-за большой переплаты. Девелопер «А101» отмечает, что в его объеме сделок доля рассрочки уже выросла до 40%. Радченко отметила, что рассрочка не подходит для простых россиян.