Исследование: Кофе увеличивает расходы на домашние завтраки до 670 рублей в месяц

Употребление натурального кофе вместо чая во время домашнего завтрака может увеличить месячную стоимость таких приемов пищи примерно на 467-670 рублей. Об этом пишет Life.ru.

Издание рассчитало «Индекса завтрака» по ценам Росстата в регионах страны. Для сравнения использовали одинаковый завтрак из двух яиц, 200 мл молока, 15 граммов сливочного масла, 100 г пшеничного хлеба. При этом менялся напиток: 2 г черного байхового чая заменяли 10 г натурального кофе.

«Самым дешевым среди полностью рассчитанных регионов выборки оказался завтрак в Пензенской области. Чайный вариант здесь обойдётся в 55,52 рубля, кофейный — в 72,64 рубля. На противоположном конце выборки находится Республика Тыва: 81,92 рубля за завтрак с чаем и 100,06 рубля с кофе», - отмечается в материале.

В Москве стоимость завтрака с чаем и кофе составила 81,14 рубля и 98,88 рубля соответственно.

Как выяснилось, основную часть региональной разницы чеков формируют продукты, география цен различается в разных субъектах. В то же время на длинной дистанции на стоимость влияет выбор напитка. Так, в Москве ежедневное употребление кофе вместо чая увеличивает цену завтраков почти на 532 рублей за месяц. При этом в Тыве прибавка составляет около 544 рубля, в Тюменской области - до 670 рублей.

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