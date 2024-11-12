«Не культ личности!»: Нилов о силуэте Жириновского на эмблеме ЛДПР

Ярослав Нилов заявил НСН, что именно он был инициатором размещения силуэта Жириновского на эмблеме ЛДПР, но идею в итоге не одобрили.

Размещение на эмблеме партии ЛДПР силуэта Владимира Жириновского не является культом личности, так как эмблема - это не гимн и не герб, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

В ЛДПР ранее предложили дополнить эмблему партии силуэтом основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в аккаунтах ЛДПР в соцсетях. Часть парламентариев поддержала инициативу, однако против выступила дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, так как политик «сам был против такого культа личности». Нилов заявил, что портрет Жириновского уместен на эмблеме партии.

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«Я был одним из инициаторов этой идеи, но пока что обсуждение не привело к принятому решению. Эмблема — это не гимн и не герб», — сказал Нилов.

Собеседник НСН также выразил уверенность, что фильм о Жириновском должен выйти к 80-летию политика, которое будет отмечаться в 2026 году.

«Убежден, что с учетом того, что Владимир Путин подписал указ о создании группы по подготовке к празднованию юбилея Жириновского и что в нее входит руководитель “Первого канала” Константин Эрнст, картина должна появиться», — подытожил он.

Ранее Нилов рассказал, что Жириновский всегда отмечал юбилеи зрелищно, но с душой, из артистов приглашал не «распиаренных» за большие гонорары, а коллективы из глубинок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ПолитикаЯрослав НиловЛДПРВладимир Жириновский

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