«Не культ личности!»: Нилов о силуэте Жириновского на эмблеме ЛДПР

«Я был одним из инициаторов этой идеи, но пока что обсуждение не привело к принятому решению. Эмблема — это не гимн и не герб», — сказал Нилов.

Собеседник НСН также выразил уверенность, что фильм о Жириновском должен выйти к 80-летию политика, которое будет отмечаться в 2026 году.

«Убежден, что с учетом того, что Владимир Путин подписал указ о создании группы по подготовке к празднованию юбилея Жириновского и что в нее входит руководитель “Первого канала” Константин Эрнст, картина должна появиться», — подытожил он.

Ранее Нилов рассказал, что Жириновский всегда отмечал юбилеи зрелищно, но с душой, из артистов приглашал не «распиаренных» за большие гонорары, а коллективы из глубинок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

