«Не культ личности!»: Нилов о силуэте Жириновского на эмблеме ЛДПР
Ярослав Нилов заявил НСН, что именно он был инициатором размещения силуэта Жириновского на эмблеме ЛДПР, но идею в итоге не одобрили.
Размещение на эмблеме партии ЛДПР силуэта Владимира Жириновского не является культом личности, так как эмблема - это не гимн и не герб, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.
В ЛДПР ранее предложили дополнить эмблему партии силуэтом основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в аккаунтах ЛДПР в соцсетях. Часть парламентариев поддержала инициативу, однако против выступила дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, так как политик «сам был против такого культа личности». Нилов заявил, что портрет Жириновского уместен на эмблеме партии.
«Я был одним из инициаторов этой идеи, но пока что обсуждение не привело к принятому решению. Эмблема — это не гимн и не герб», — сказал Нилов.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что фильм о Жириновском должен выйти к 80-летию политика, которое будет отмечаться в 2026 году.
«Убежден, что с учетом того, что Владимир Путин подписал указ о создании группы по подготовке к празднованию юбилея Жириновского и что в нее входит руководитель “Первого канала” Константин Эрнст, картина должна появиться», — подытожил он.
Ранее Нилов рассказал, что Жириновский всегда отмечал юбилеи зрелищно, но с душой, из артистов приглашал не «распиаренных» за большие гонорары, а коллективы из глубинок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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