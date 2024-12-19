«Наше упущение»: Путин пообещал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Российский лидер Владимир Путин назвал неожиданной информацию о том, что военнослужащие в Курской области не считаются формально участниками спецоперации. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Он назвал это упущением и пообещал решить вопрос с выплатами, так как граждане жалуются на то, что бойцы в Курской области считаются участниками КТО, что означает для них другие выплаты и условия.

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«Это наше упущение, для меня это неожиданная информация», - сказал он.

Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.

В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВладимир Путин

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