«Наше упущение»: Путин пообещал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Российский лидер Владимир Путин назвал неожиданной информацию о том, что военнослужащие в Курской области не считаются формально участниками спецоперации. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Он назвал это упущением и пообещал решить вопрос с выплатами, так как граждане жалуются на то, что бойцы в Курской области считаются участниками КТО, что означает для них другие выплаты и условия.