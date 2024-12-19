Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
19 декабря 202416:44
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказала бы президенту Украины Владимиру Зеленскому в политическом убежище.
«Если он неожиданно появился бы как черт из табакерки, Россия никому не отказывает. Я не думаю, что Зеленскому понадобится политическое убежище, он вполне вероятно уедет за рубеж, где его возьмут на содержание», - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Ранее Путин завил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru