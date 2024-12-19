Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказала бы президенту Украины Владимиру Зеленскому в политическом убежище.

Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность
«Если он неожиданно появился бы как черт из табакерки, Россия никому не отказывает. Я не думаю, что Зеленскому понадобится политическое убежище, он вполне вероятно уедет за рубеж, где его возьмут на содержание», - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Ранее Путин завил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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