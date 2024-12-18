«Хаос, испарения и холод»: Нефтяные пятна движутся от Анапы к заповеднику «Утриш»

Одним из волонтеров, которые первыми пришли на уборку побережья после ЧП, был предприниматель из Анапы Николай Николаев. Он рассказал, что они с семьей взяли себе на передержку двух пострадавших птиц.

«Танкеры затонули в Керченском проливе, оттуда весь этот мазут штормом потянуло в Благовещенское, Витязево, сейчас все это дошло до центрального пляжа Анапы. Самая ужасная ситуация в Витязево: там весь пляж в мазуте, большие слоем все это лежит. Туда сразу после первых новостей вышли человек 500 волонтеров, чтобы собирать все это лопатами. Люди услышали, узнали о ЧП и сразу побежали все это убирать, помогать, спасать. На берегу и дельфины, и птицы в этом мазуте. На месте организован штаб, мы с семьей домой себе взяли двух птиц, отмываем их», - поделился Николаев.

Ранее эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отметил, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он отмечал, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное – это повышенные негативные последствия для морской биоты, передает «Радиоточка НСН».