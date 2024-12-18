«Хаос, испарения и холод»: Нефтяные пятна движутся от Анапы к заповеднику «Утриш»
Четыре тысячи добровольцев спасают застрявших в мазуте птиц, застревают сами, но продолжают очищать черноморские пляжи, уже убрано 100 тонн нефтепродуктов, рассказали НСН местные волонтеры.
Свыше четырех тысяч добровольцев помогают искать и транспортировать пострадавших от мазута птиц, очищать пляжи в районе Анапы от нефтепродуктов и сортировать его в мешки, заявил НСН депутат Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края Денис Лабеко.
Три дня назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Спасатели и волонтеры собрали уже порядка 100 тонн нефтепродуктов и очистили более 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России. Работы по очистке продолжат и ночью, для этого подготовили 65 световых башен, отметили в оперштабе Краснодарского края. Лабенко заявил, что предприятия Анапы помогают волонтерам инвентарем для уборки.
«Сегодня работали более четырех тысяч волонтеров на следующих участках: Благовещенская, Витязево, Пионерский проспект. Добровольцы задействованы в работах по сбору нефтепродуктов с пляжа и сортировке в мешки, а также помощи птицам - их поиску и транспортировке в специальный пункт. На сегодняшний день техники достаточно. Сбор средств мэрия не ведет. Помощь в виде инвентаря для уборки оказывают городские предприятия. Чтобы спасти птицу, найденную на пляже, необходимо иметь при себе перчатки, ветошь и коробку. Брать в руки животное аккуратно, сразу положить в тепло и отвезти в пункт помощи. Птицам осторожно промывают перья. Чтобы после мытья птица не начала чиститься самостоятельно и не навредил химраствор, ей заклеивают клюв. Ветеринары прочищают пазухи, мажут глаза специальными средствами от химожога, отпаивают птиц полисорбом. Кормить пернатых пока что нельзя. Всей этой работой занимаются орнитологи, ветеринары и волонтеры», - сказал собеседник НСН.
Говоря о масштабах экологической катастрофы, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш».
«Ситуация страшная, катастрофическая. Мы сегодня поехали в центр волонтеров, там нам сказали, где нужна помощь. Отправились туда, собирали там этот мазут, который где-то тоненьким слоем лежит, а где-то слои достигают 10 сантиметров. Почти весь песочный пляж в этом мазуте. Возвращаясь домой, мы решили заехать на смотровую площадку, с которой хороший вид на морскую гладь. И вот с этой площадки видно, как в сторону нашего заповедника «Утриш» плывут какие-то подозрительные пятна. Это непохоже на тень от облаков или что-то подобное. Надо бить тревогу, пока это не дошло до заповедника», - сказала собеседница НСН.
Житель Анапы и волонтер Никита Прокопенко рассказал, что волонтеры, работающие на пляжах, страдают из-за нефтяных паров от убираемого мазута.
«Сейчас происходит просто хаос: люди хотят помочь, пишут в местные чаты, не знают, что делать, куда идти и кого спасать. На пляжах много волонтеров, которые спасают животных, сами застревая в этом ужасном мазуте так сильно, что людей приходится потом оттуда вытаскивать. Самая большая проблема, с которой сталкиваются волонтеры, - испарения от этого мазута: спустя буквально полчаса после контакта с ними начинается головокружение. И вот вроде приходят человек 50, через несколько часов уходят, потому что работать больше не могут. Кроме того, на пляжах дует сильный холодный ветер, волонтерам просто не хватает горячей воды, чтобы как-то отогреваться. Сегодня пили холодный кофе с сахаром, чтобы как-то быть в состоянии. Не хватает техники, организованности и людей на месте. Счет идет на минуты», - поделился волонтер.
В свою очередь ветеринарный врач и волонтер по диким животным из Подмосковья Дина Юрченко рассказала, как дистанционно смогла организовать работу волонтеров с анапскими ветврачами.
«Я не смогла остаться в стороне ЧП в Анапе. Я увидела чат волонтеров, вступила туда и начала искать способы помочь. Когда я начала искать, кто на месте есть из реабилитологов или ветврачей по птицам, то поняла, что там никого нет, а вопросы надо решать быстро. Тогда я начала собирать все контакты воедино, составила инструкцию по правильному отмыву птиц. Ко мне начали присоединяться врачи, которые готовы были приехать на место. Сама я этого, к сожалению, сделать не могу, та как у меня маленький ребенок. Нам удалось найти помещение, куда сейчас свозят птиц. Я продолжаю удаленно решать организационные вопросы, составлять списки необходимых вещей, координировать работу волонтеров с ветврачами, находящимися на месте. Сейчас волонтеры и обычные люди привозят птиц к нам в штаб, где животных моют и оказывают им медицинскую помощь. Далее птиц повезут в центры реабилитации для диких животных. Ближайший центр в Ставрополе, и он готов сейчас принимать птиц. В общем, пока места для птиц есть, но нужны, конечно, волонтеры, которые будут ходить по пляжам, искать птиц и привозить к нам в Витязево, на Черноморскую улицу, 2», - сказала Юрченко.
Одним из волонтеров, которые первыми пришли на уборку побережья после ЧП, был предприниматель из Анапы Николай Николаев. Он рассказал, что они с семьей взяли себе на передержку двух пострадавших птиц.
«Танкеры затонули в Керченском проливе, оттуда весь этот мазут штормом потянуло в Благовещенское, Витязево, сейчас все это дошло до центрального пляжа Анапы. Самая ужасная ситуация в Витязево: там весь пляж в мазуте, большие слоем все это лежит. Туда сразу после первых новостей вышли человек 500 волонтеров, чтобы собирать все это лопатами. Люди услышали, узнали о ЧП и сразу побежали все это убирать, помогать, спасать. На берегу и дельфины, и птицы в этом мазуте. На месте организован штаб, мы с семьей домой себе взяли двух птиц, отмываем их», - поделился Николаев.
Ранее эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отметил, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он отмечал, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное – это повышенные негативные последствия для морской биоты, передает «Радиоточка НСН».
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