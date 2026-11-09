Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году

Еще два индивидуализированных онкопрепарата станут доступны россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Российскую вакцину от рака включат в ОМС с 2027 года

Речь идет о препаратах для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, пишет RT. Средства обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что в России появятся две вакцины от глиобластомы — одного из самых опасных видов опухоли мозга.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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