Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году
Еще два индивидуализированных онкопрепарата станут доступны россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Речь идет о препаратах для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, пишет RT. Средства обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что в России появятся две вакцины от глиобластомы — одного из самых опасных видов опухоли мозга.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исследование: Кофе увеличивает расходы на домашние завтраки до 670 рублей в месяц
- Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году
- Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным
- Шок и непринятие: Как Мальдивы отвернули от себя российских туристов
- Армия России освободила Васильковое в Запорожской области
- Национальную Духовную Трапезу посетят бизнесмены, политики и депутаты
- Что объединит представителей всех конфессий России на ежегодной Духовной Трапезе
- Ярославские десантники попросили отменить концерт Киркорова
- Ряховский раскрыл, как прививать молодежи духовные ценности
- Сеть АЗС «Трасса» сменит владельца и вывеску