«Этика, вброс и фамилия»: Внебрачные дети Жириновского оказались в эпицентре скандалов
Внебрачного сына основателя ЛДПР после смены фамилии не пустили на выставку, посвященную его отцу, при этом в партии запутались в депутатском будущем внебрачной дочери Жириновского.
Внебрачные дети основателя ЛДПР Владимира Жириновского в начале декабря попали на первые полосы СМИ. Олег Эйдельштейн решил взять фамилию Жириновского и засветился в скандале с выставкой имени его предполагаемого отца, а Анастасию Боцан-Харченко в партии «отправили» на выборы в Госдуму, но потом «отменили» это решение.
Все это произошло на фоне подписания президентом России Владимиров Путиным указа о праздновании 80-летия Жириновского в 2026 году.
ЭТИКА И ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН
Создатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни прославился яркими речами и поведением «на грани», а после смерти политика страна поражается пророчеству его «предсказаний». Тем не менее, в семейной жизни Владимиру Вольфовичу не очень повезло.
Еще в 2020 году, обсуждая с молодежью причины конфликтов в семье, Жириновский сказал, что «любви нет» и прочитал целую лекцию на эту тему.
Официальной женой политика была Галина Лебедева, родившая Жириновскому в 1972 году сына Игоря. Стране он известен, как депутат Госдумы Игорь Лебедев, считается, что родители специально изменили ему фамилию, чтобы на сына не давила фамилия отца.
При этом считается, что у Владимира Вольфовича было два внебрачных ребенка: Олег Эйдельштейн и Анастасия Боцан-Харченко. Эйдельштейн – это фамилия отца Владимира Жириновского, при этом, по данным СМИ, до 18 лет Олег носил фамилию матери, Газдаров.
Так или иначе. 4 декабря стало известно, что Олег Эйдельштейн поменял паспорт и стал Олегом Жириновским, несмотря на то, что суд отказался признать их родство. Вскоре новоявленного Жириновского не пустили на проходившую на ВДНХ выставку, приуроченную к 35-летию ЛДПР.
Как пояснил журналистам бывший депутат от ЛДПР Василий Власов (которого также не пустили на выставку), полицейский сказал Жириновскому-Эйдельштейну-Газдарову, что вход ему запретили «организаторы мероприятия».
Эта ситуация возмутила депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, возглавляющего комитет Госдумы по труду.
«Решение не допустить сына Владимира Жириновского на выставку, посвященную жизни и деятельности его отца, особенно в дни, знаменательные для ЛДПР (в память о первом съезде партии), сложно воспринимать иначе, чем ошибочное, поспешное и противоречащее элементарной этике. Даже учитывая возможные разногласия с Олегом, их устранение должно происходить в частном порядке - без публичных скандалов и привлечения правоохранительных органов. Такой открытый конфликт наносит ущерб имиджу Владимира Вольфовича, его памяти и всей ЛДПР», - написал Нилов в соцсетях.
При этом он подчеркнул, что образ Жириновского «принадлежит всем гражданам страны, а не отдельным лицам».
ВЫБОРЫ И ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ
Другая загадочная история произошла с Анастасией Боцан-Харченко. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов сообщил «Коммерсанту», что дочь Жириновского может стать кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026.
«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», - отметил Наумов.
При этом он указал на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который, по утверждению Наумова, и привлек Боцан-Харченко к партийной работе.
Однако сам Слуцкий опроверг эту информацию.
"Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждался", - заявил политик журналистам, а информацию об участии дочери Жириновского в выборах назвал «вбросом».
При этом Слуцкий подтвердил, что у Боцан-Харченко огромное количество задач, как у главы благотворительного фонда по сохранению наследия Жириновского.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия Владимира Жириновского и соответствующих мероприятиях. В оргкомитет, в частности, вошли Леонид Слуцкий, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр культуры Ольга Любимова.
Главой оргкомитета по увековечиванию памяти основателя ЛДПР стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а 10 декабря прошло первое заседание комитета, на котором он заявил, что опыт и достижения Жириновского «надо постараться передать следующим поколениям».
Боцан-Харченко подтвердила на мероприятии, что «Жириновский все делал для сильной, крепкой и независимой России», а Слуцкий указал, что сохранение памяти и наследия Жириновского «важно для народосбережения» и «русского мира».
Ранее у Боцан-Харченко и Нилова возникли разногласия, связанные с эмблемой партии. Депутат стал одним из инициаторов размещения на эмблеме силуэта Жириновского, а дочери основателя ЛДПР эта идея не понравилась, поскольку, по ее словам, «он сам был против такого культа личности».
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