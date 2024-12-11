«Этика, вброс и фамилия»: Внебрачные дети Жириновского оказались в эпицентре скандалов

ЭТИКА И ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН

Создатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни прославился яркими речами и поведением «на грани», а после смерти политика страна поражается пророчеству его «предсказаний». Тем не менее, в семейной жизни Владимиру Вольфовичу не очень повезло.

Еще в 2020 году, обсуждая с молодежью причины конфликтов в семье, Жириновский сказал, что «любви нет» и прочитал целую лекцию на эту тему.

Официальной женой политика была Галина Лебедева, родившая Жириновскому в 1972 году сына Игоря. Стране он известен, как депутат Госдумы Игорь Лебедев, считается, что родители специально изменили ему фамилию, чтобы на сына не давила фамилия отца.

При этом считается, что у Владимира Вольфовича было два внебрачных ребенка: Олег Эйдельштейн и Анастасия Боцан-Харченко. Эйдельштейн – это фамилия отца Владимира Жириновского, при этом, по данным СМИ, до 18 лет Олег носил фамилию матери, Газдаров.

Так или иначе. 4 декабря стало известно, что Олег Эйдельштейн поменял паспорт и стал Олегом Жириновским, несмотря на то, что суд отказался признать их родство. Вскоре новоявленного Жириновского не пустили на проходившую на ВДНХ выставку, приуроченную к 35-летию ЛДПР.

Как пояснил журналистам бывший депутат от ЛДПР Василий Власов (которого также не пустили на выставку), полицейский сказал Жириновскому-Эйдельштейну-Газдарову, что вход ему запретили «организаторы мероприятия».

Эта ситуация возмутила депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, возглавляющего комитет Госдумы по труду.

«Решение не допустить сына Владимира Жириновского на выставку, посвященную жизни и деятельности его отца, особенно в дни, знаменательные для ЛДПР (в память о первом съезде партии), сложно воспринимать иначе, чем ошибочное, поспешное и противоречащее элементарной этике. Даже учитывая возможные разногласия с Олегом, их устранение должно происходить в частном порядке - без публичных скандалов и привлечения правоохранительных органов. Такой открытый конфликт наносит ущерб имиджу Владимира Вольфовича, его памяти и всей ЛДПР», - написал Нилов в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что образ Жириновского «принадлежит всем гражданам страны, а не отдельным лицам».