Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным

Выбывание мощностей экономики - временное явление. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные предприятия, логистические центры и центры обработки данных ограничили производственные возможности. Такая ситуация временная, поскольку власти и бизнес прилагают «колоссальные усилия» для восстановления пострадавших объектов.

«И пока этот процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, о снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию - допустить этого нельзя», - цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава ЦБ указала, что по мере восстановления мощностей и поступательного роста производительности труда риск будет сокращаться. Это откроет пространство для смягчения денежно-кредитной политики в стране и снижения ключевой ставки.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль.

