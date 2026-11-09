Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным
Выбывание мощностей экономики - временное явление. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные предприятия, логистические центры и центры обработки данных ограничили производственные возможности. Такая ситуация временная, поскольку власти и бизнес прилагают «колоссальные усилия» для восстановления пострадавших объектов.
«И пока этот процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, о снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию - допустить этого нельзя», - цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава ЦБ указала, что по мере восстановления мощностей и поступательного роста производительности труда риск будет сокращаться. Это откроет пространство для смягчения денежно-кредитной политики в стране и снижения ключевой ставки.
Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль.
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