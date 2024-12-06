Ядерная война, Украина и «Орешник»: Главные заявления Лаврова в интервью Карлсону
Интервью главы МИД РФ за три часа набрало два миллиона просмотров в соцсети X. В нем он заявил, что Россия и США могли бы сотрудничать «ради Вселенной», а также отметил, что ключевым для РФ остается внеблоковый статус Киева.
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Лавров оценил отношения между Россией и США, прокомментировал испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также объяснил, почему РФ начала спецоперацию на Украине и снова обозначил условия для урегулирования конфликта.
Интервью министра за чуть более чем три часа набрало два миллиона просмотров в соцсети X. Значок «мне нравится» под публикацией поставили 26,3 тысячи пользователей.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США, ЕС И УГРОЗЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
Говоря об отношениях России и Соединенных Штатов, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон официально не воюют, но против РФ ведется гибридная война.
«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал», – заявил Лавров и отметил, что без прямого участия военнослужащих США украинцы бы не смогли сделать то, «что они делают современным оружием большой дальности».
Министр подчеркнул, что «это опасно». При этом Лавров отметил, что российская сторона не хочет войны с США, в том числе ядерной. Разговоры об ограниченном ядерном ударе являются приглашением к ядерной катастрофе, которой Россия не хочет, сказал он.
«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны», – заявил Лавров.
По словам министра, Россия хотела бы иметь с США нормальные отношения. Он уверен, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать «ради Вселенной». Дипломат также добавил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение народу Америки, американским достижениям в мире и истории Соединенных Штатов.
«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», – сказал он.
Лавров также рассказал, что у США и России есть закрытые каналы связи, по которым в основном обсуждаются обмены заключенными. Что касается Украины, то американцы передают конфиденциально «то же, о чем говорят публично», указал он.
Кроме того, Лавров пожаловался Карлсону, что европейцы на саммитах ведут себя как дети и бегают от него.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня», – рассказал он.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ МИРА
В ходе интервью Лавров много говорил о причинах начала спецоперации на Украине и условиях для достижения мира. В частности, министр отметил, что Крым был бы в составе Украины, если бы в 2014 году не произошел госпереворот.
«Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот», - сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после конфликт в Донбассе. Для этого было нужно, чтобы Минские договоренности полностью были выполнены. Однако они были саботированы правительством, созданным после госпереворота на Украине, сказал он.
Министр заявил, что у России нет намерения уничтожать украинский народ, так как люди, живущие там, являются сестрами и братьями народу РФ.
Он также снова обозначил позицию России по урегулированию конфликта и подчеркнул, что ключевым для РФ остается внеблоковый статус Киева.
«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – сообщил Лавров, отметив, что теперь придется принимать новые реалии, главная из которых – вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Он подчеркнул, что урегулирование также должно учитывать необходимость отменить русофобские законы на Украине. По его словам, Москва не собирается принимать то, что законодательство Украины запрещает русские культуру и язык, Украинскую православную церковь и российские СМИ.
Также он рассказал, что в ряде стран устали от украинского конфликта: там идут разговоры о том, что США хотят оставить его Европе. Москва слышит изменения в заявлениях Запада и президента Украины Владимира Зеленского по конфликту, указал он.
«Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров», – сказал Лавров.
ОБ ИСПЫТАНИЯХ «ОРЕШНИКА»
Лавров отметил, что Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал Соединенным Штатам в виде испытания «Орешника» был всерьез воспринят. Он заверил, что Россия, испытав «Орешник», хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы. По словам Лаврова, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска «Орешника», РФ готова направить дополнительные «сообщения» Западу.
Также министр рассказал, что США заранее знали о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного. Он подчеркнул, что Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение».
«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», – отметил министр.
По словам Лаврова, Россия хотела бы избежать недопонимания.
О ТРАМПЕ
Говоря об избранном президенте США Дональде Трампе, Сергей Лавров заявил, что считает его сильным человеком, желающим достигать результатов. Однако министр, который встречался с республиканцем несколько раз, отметил, что при всей дружелюбности Москва не считает Дональда Трампа пророссийским политиком.
«Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Дональда Трампа, было очень большим. Все увидим, когда Дональд Трамп вступит в должность», – сказал Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ предположил, что Трамп «не любит откладывать дела на потом» и отметил, что он «весьма дружелюбен в разговоре». Лавров также подчеркнул, что Москва уважает выбор американских граждан.
Министр вспомнил слова Владимира Путина и отметил, что сегодня «мяч на их стороне». Он также напомнил, что Россия никогда не прерывала контакты, связи в сфере экономики, торговли и безопасности.
В июне Владимир Путин заявлял, что для завершения конфликта украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только в Киеве выразят готовности пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, передает «Радиоточка НСН».
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