Ядерная война, Украина и «Орешник»: Главные заявления Лаврова в интервью Карлсону

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США, ЕС И УГРОЗЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Говоря об отношениях России и Соединенных Штатов, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон официально не воюют, но против РФ ведется гибридная война.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал», – заявил Лавров и отметил, что без прямого участия военнослужащих США украинцы бы не смогли сделать то, «что они делают современным оружием большой дальности».

Министр подчеркнул, что «это опасно». При этом Лавров отметил, что российская сторона не хочет войны с США, в том числе ядерной. Разговоры об ограниченном ядерном ударе являются приглашением к ядерной катастрофе, которой Россия не хочет, сказал он.

«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны», – заявил Лавров.

По словам министра, Россия хотела бы иметь с США нормальные отношения. Он уверен, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать «ради Вселенной». Дипломат также добавил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение народу Америки, американским достижениям в мире и истории Соединенных Штатов.

«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», – сказал он.

Лавров также рассказал, что у США и России есть закрытые каналы связи, по которым в основном обсуждаются обмены заключенными. Что касается Украины, то американцы передают конфиденциально «то же, о чем говорят публично», указал он.