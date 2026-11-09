Армия России освободила Васильковое в Запорожской области
9 ноября 202612:10
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Васильковое Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Контроль над территорией установила группировка войск «Восток».
«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее армия России взяла под контроль село Бариловка в Сумской области.
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