Армия России освободила Васильковое в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Васильковое Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Контроль над территорией установила группировка войск «Восток».

«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль село Бариловка в Сумской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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