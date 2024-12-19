Путин заявил об отсутствии шансов сбить «Орешник»

Дальность новейшей баллистической ракеты «Орешник» составляет до 5,5 тыс. километров, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Ничего не долетает, нет таких систем, которые долетают. А второе – чтобы долететь, нужно время. Шансов нет. Если западные эксперты критикуют «Орешник», пусть проведут эксперимент — определят объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все системы ПВО и ПРО, а мы ударим «Орешником». Мы готовы к такому эксперименту», - рассказал он.

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Глава государства признался, что не знает, почему российская система называется «Орешником».

Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.

В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:РакетыОружиеВладимир Путин

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