«Давят санкции»: Клименко усомнился, что YouTube подстроится под законы России

В замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги. По словам президента, YouTube и Google должны соблюдать российские законы и избегать какого-либо жульничества и пропаганды в Сети. При этом «свято место пусто не бывает», и в России активно развиваются VK, и Telegram, и Rutube. Клименко допустил, что блогерам надо ориентироваться на альтернативные площадки.

«Сейчас на наши отношения давят санкции. Думаю, мы достаточно далеки от достижения каких-то договоренностей. Все, что касается санкций и споров, начнет улучшаться только после окончания спецоперации. Также позиция YouTube относительно модерации контента вряд ли изменится до окончания СВО, а мы вряд ли станем ухудшать свое информационное пространство. Владимир Владимирович абсолютно прав, пока надо ориентироваться на свои ресурсы, которые в целом неплохо работают. Желание блогеров понятно. Однако еще одно большое препятствие – штрафы, которые наложены на компанию Google. Будет ли она их платить, или нет – непонятно», - сказал он.