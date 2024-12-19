«Давят санкции»: Клименко усомнился, что YouTube подстроится под законы России
Замедление YouTube вряд ли будет прекращено до завершения спецоперации, заявил НСН Герман Клименко.
В ближайшее время YouTube вряд ли возобновит полноценную работу в России, поскольку видеохостинг не готов модерировать контент, при этом и компания Google не выплатила штрафы за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом в интервью НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
В замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги. По словам президента, YouTube и Google должны соблюдать российские законы и избегать какого-либо жульничества и пропаганды в Сети. При этом «свято место пусто не бывает», и в России активно развиваются VK, и Telegram, и Rutube. Клименко допустил, что блогерам надо ориентироваться на альтернативные площадки.
«Сейчас на наши отношения давят санкции. Думаю, мы достаточно далеки от достижения каких-то договоренностей. Все, что касается санкций и споров, начнет улучшаться только после окончания спецоперации. Также позиция YouTube относительно модерации контента вряд ли изменится до окончания СВО, а мы вряд ли станем ухудшать свое информационное пространство. Владимир Владимирович абсолютно прав, пока надо ориентироваться на свои ресурсы, которые в целом неплохо работают. Желание блогеров понятно. Однако еще одно большое препятствие – штрафы, которые наложены на компанию Google. Будет ли она их платить, или нет – непонятно», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, отсутствие привычного трафика российской аудитории вряд ли существенно отразиться на доходах YouTube.
«Не думаю, что для YouTube потеря российской аудитории хоть сколько-то значима. В объемах его доходов мы достаточно небольшая часть. Мир большой, а нас чуть больше 140 миллионов. Их больше интересуют такие страны, как Индия, Китай, Пакистан, их население существенно больше, чем у нас», - пояснил он.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что многие пользователи в России привыкли использовать YouTube для бытовых и образовательных целей, включая подготовку к экзаменам, поиск кулинарных рецептов и видеоуроков. Однако доступных альтернатив с аналогичным объемом полезного контента в стране пока нет. По словам Мизулиной, Rutube находится в начальной стадии развития, проект требует значительных усилий и времени для превращения в полноценную платформу, сравнимую с крупными международными сервисами, напоминает «Радиоточка НСН».
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