Кадыров захотел помочь выбрать новую цель для «Орешника»

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который предложил Западу выбрать объект в Киеве и попытаться перехватить удар, он указал, что хотел бы, чтобы это право выбора предоставили ему.

«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» - написал Кадыров.

Ранее Путин в ходе прямой линии предложил критикующим «Орешник» западным экспертам провести эксперимент по перехвату ракеты, определив в качестве цели объект в Киеве, сообщает RT.