Кадыров захотел помочь выбрать новую цель для «Орешника»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что готов оказать помощь в выборе новой цели для ракеты «Орешник».
Комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который предложил Западу выбрать объект в Киеве и попытаться перехватить удар, он указал, что хотел бы, чтобы это право выбора предоставили ему.
«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» - написал Кадыров.
Ранее Путин в ходе прямой линии предложил критикующим «Орешник» западным экспертам провести эксперимент по перехвату ракеты, определив в качестве цели объект в Киеве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru