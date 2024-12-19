Кадыров захотел помочь выбрать новую цель для «Орешника»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что готов оказать помощь в выборе новой цели для ракеты «Орешник».

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Комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который предложил Западу выбрать объект в Киеве и попытаться перехватить удар, он указал, что хотел бы, чтобы это право выбора предоставили ему.

«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» - написал Кадыров.

Ранее Путин в ходе прямой линии предложил критикующим «Орешник» западным экспертам провести эксперимент по перехвату ракеты, определив в качестве цели объект в Киеве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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