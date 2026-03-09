«Лягушка» с «Новой тещей» против «Салтана»: Кто лидирует в праздничной кинобитве марта

БОРЬБА «ЛЯГУШКИ», «НОВОЙ ТЕЩИ» И «САЛТАНА»

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка-2» возглавил прокат в России и СНГ в первые выходные после премьеры, передает портал «Kinobusiness». Лента с Никитой Кологривым и Валентиной Ляпиной в главных ролях появилась на больших экранах 5 марта. На момент написания материала, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), касса сказки составляет 197 млн 504 тысячи 41 рубль.

При этом в праздничные выходные марта за лидерство в российском кинопрокате также борется «Сказка о царе Салтане». По данным портала «Kinobusiness», за прошедшие выходные лента заработала 143,5 млн рублей, что еще больше приблизило ее к отметке по сборам в 2 млрд рублей.