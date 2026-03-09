В Казахстане число погибших при взрыве газа в кафе увеличилось до 11 человек
Число погибших в результате взрыва газа, который произошёл в кафе в городе Щучинске Акмолинской области Казахстана, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
В региональном управлении здравоохранения напомнили, что инцидент произошёл в кафе «Центр плова» в ночь на 27 февраля. В результате погибли семь человек, ещё 13 пострадавших были госпитализированы госпитализировали.
В начале марта стало известно о смерти двух человек, По данным медиков, 8 и 9 марта умерли ещё два пациента, чьё состояние оценивалось, как крайне тяжёлое. Таким образом число жертв взрыва возросло до 11 человек.
Ранее два человека пострадали при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
