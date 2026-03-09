Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
9 марта 202618:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи.
«Я недоволен... Посмотрим, что будет», - сказал глава Белого дома в интервью Fox News.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также российский лидер подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы.
