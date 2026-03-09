Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи.

Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

«Я недоволен... Посмотрим, что будет», - сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также российский лидер подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы.

