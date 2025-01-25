Четвертый «миллиардер»: Сборы сказки «Домовенок Кузя» превысили 1 млрд рублей
При этом лента вышла в прокат еще в декабре 2024 года и после новогодних праздников 2025-го сумела собрать около 864 млн рублей.
Сборы киносказки «Домовенок Кузя» превысили 1 млрд рублей. Таким образом, фильм стал четвертой лентой, которая в 2025 году собрала более 1 млрд рублей в кинопрокате.
«МИЛЛИАРДЕР» «КУЗЯ»
Накануне стало известно, что сборы российской киносказки режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя» в прокате превысили 1 млрд рублей. В настоящий момент касса ленты, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), достигла 1 млрд 7 млн 384 тысячи 5 рублей. Таким образом фильм стал четвертым «миллиардером» с начала 2025 года.
«Домовенок Кузя» вышел на большие экраны еще 19 декабря 2024 года, но свой первый миллиард смог заработать только сейчас. Даже в новогодние праздники, когда появились новые фильмы-«миллиардеры», сборы ленты достигли лишь более 864 млн рублей. Однако картина смогла сохранить лидерские позиции в прокате.
Лента основана на сказках Татьяны Александровой. По сюжету картины, Домовенок Кузя сбежал от Бабы-яги и попал в квартиру девочки Наташи. Сказочному герою необходимо найти свой волшебный сундучок, который исполняет желания. В приключениях его сопровождает другой сказочный персонаж — его друг Нафаня. При этом в реальный мир проникает и Баба-яга, начиная охотиться за героями.
Кузю в картине озвучил актер Сергей Бурунов, а Нафаню — комик и телеведущий Гарик Харламов. Роль Бабы-яги исполнила Алика Смехова. Продюсерами ленты выступили братья Capик и Гeвoнд Aндpeacяны. Роли в фильме также исполнили Екатерина Стулова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов и другие.
В числе «миллиардеров» 2025 года также оказались киносказки Игоря Волошина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь». Они стали первыми лидерами проката в этом году.
При этом фильм Волошина уже смог преодолеть отметку в 3 млрд рублей. Сейчас, по данным ЕАИС, касса ленты достигла 3 млрд 155 млн 619 тысяч 760 рублей. Также картина вошла в ТОП-5 самых кассовых фильмов России.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ» 2025 ГОДА
Вторым «миллиардером» 2025 года стал «Финист», сборы которого уже превысили 2,5 млрд рублей. Сейчас, согласно информации ЕАИС, его касса составляет 2 млрд 550 млн 842 тысячи 91 рубль. К тому же фильм после новогодних праздников несколько недель подряд лидировал в прокате.
До этого председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН предполагал, что после новогодних праздников сказка «Финист. Первый богатырь» еще сможет увеличить кассу.
«Этот фильм стартовал не так сильно, но к концу новогодних праздников очень сильно раскачался. Думаю, его потенциал будет работать еще не одну неделю. Семейный контент, который выходил в начале этого года, по максимуму себя отработал», - сказал он.
Третьим «миллиардером» 2025 года стал фильм режиссеров Александра Карпиловского и Александра Котта «Елки-11». Выйдя в прокат еще 19 декабря 2024 года, лента смогла преодолеть отметку по сборам в миллиард лишь в новогодние праздники. В настоящий момент, по данным ЕАИС, касса семейного фильма составляет 1 млрд 219 млн 826 тысяч 284 рубля.
«В этом году были рекордные сборы на 1 января, но со 2 января началось падение, потому что семейная и детская аудитория заполняла дневное время, а вечернее время для взрослой аудитории оставалось пустым. Наверное, это первый новогодний период, когда заполняемость на вечерних сеансах часто не превышала 20-25%. На этом фоне сильно отработал фильм "Елки-11". Насколько я понимаю, прокатчики даже не подозревали, что кинотеатры оставят его на новогодние каникулы. Но с учетом того, что сильных взрослых фильмов практически не было, "Елки" отрабатывали довольно хорошо, принося дополнительно по 50-70 млн рублей в год», - объяснил Алексей Воронков в беседе с НСН.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что в России огромная фанатская аудитория турецкого актера Керема Бюрсина, поэтому в первые дни проката ремейк «Холопа» неожиданно обошел «Василия» с Александром Петровым.
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