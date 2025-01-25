Четвертый «миллиардер»: Сборы сказки «Домовенок Кузя» превысили 1 млрд рублей

«МИЛЛИАРДЕР» «КУЗЯ»

Накануне стало известно, что сборы российской киносказки режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя» в прокате превысили 1 млрд рублей. В настоящий момент касса ленты, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), достигла 1 млрд 7 млн 384 тысячи 5 рублей. Таким образом фильм стал четвертым «миллиардером» с начала 2025 года.

«Домовенок Кузя» вышел на большие экраны еще 19 декабря 2024 года, но свой первый миллиард смог заработать только сейчас. Даже в новогодние праздники, когда появились новые фильмы-«миллиардеры», сборы ленты достигли лишь более 864 млн рублей. Однако картина смогла сохранить лидерские позиции в прокате.