Обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей, сказал NEWS.ru народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. Он уточнил, что положительные герои обязательно должны присутствовать в кино, чтобы зрителям было на кого равняться, однако в «Чебурашке» таких персонажей нет. А то, что принимают за успех российского кинематографа, Бурляев назвал «победой голливудского формата».

Однако Войтинский подчеркнул, что фильмы с исключительно отрицательными героями не становятся успешными в прокате.

«На "Чебурашку", наверное, ополчились, потому что он очень успешный. Возможно, идеальных персонажей в фильме не было, но все смогли выстроить взаимоотношения. Миссия кино в том, чтобы преодолевать барьеры между людьми, а не в показе витрины положительных героев. Зрительское судейство окончательное и неоспоримое. Сказка рассказывается для слушателей. Если он получил то, что хотел, прожил кино внутри, и советует его другим, значит все получилось. Никогда не видел кино с отрицательными героями, которое бы имело большой успех. Только за добро люди готовы платить деньги, ходить, смотреть, советовать друзьям, близким. На зло никто бы не пошел», - сказал он.