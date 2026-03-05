«Злое кино смотреть не будут»: Войтинский заступился за «Чебурашку»
Зритель не пойдет смотреть плохой фильм в кинотеатр, заявил НСН Александр Войтинский в ответ на критику Николая Бурляева.
Успех фильма «Чебурашка» притягивает к нему внимание критиков, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Войтинский. Среди его работ такие сказки, как «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову».
Обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей, сказал NEWS.ru народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. Он уточнил, что положительные герои обязательно должны присутствовать в кино, чтобы зрителям было на кого равняться, однако в «Чебурашке» таких персонажей нет. А то, что принимают за успех российского кинематографа, Бурляев назвал «победой голливудского формата».
Однако Войтинский подчеркнул, что фильмы с исключительно отрицательными героями не становятся успешными в прокате.
«На "Чебурашку", наверное, ополчились, потому что он очень успешный. Возможно, идеальных персонажей в фильме не было, но все смогли выстроить взаимоотношения. Миссия кино в том, чтобы преодолевать барьеры между людьми, а не в показе витрины положительных героев. Зрительское судейство окончательное и неоспоримое. Сказка рассказывается для слушателей. Если он получил то, что хотел, прожил кино внутри, и советует его другим, значит все получилось. Никогда не видел кино с отрицательными героями, которое бы имело большой успех. Только за добро люди готовы платить деньги, ходить, смотреть, советовать друзьям, близким. На зло никто бы не пошел», - сказал он.
Собеседник НСН заметил, что есть объективные критерии допустимого, которых все придерживаются при создании фильма, однако многие творческие решения – вопрос меры и вкуса конкретного режиссера.
«Никто не знает, как воспитывать детей, что можно, чего нельзя. Мы – взрослые, хотим, с одной стороны, уберечь детей, с другой стороны, рассказать им о жизни, чтобы они были готовы встретиться с конфликтом, со сложными людьми. Нельзя выращивать ребенка в изоляции, он должен жить в этом мире. Какие-то конфликты и сложности, даже что-то страшное и неприятное в детском кино – нормально. Вопрос меры и вкуса. Думаю, нельзя однозначно сказать – это показывать можно, а это нельзя. Есть закон, рейтинги, какие-то объективные критерии, которых все придерживаются. Это главное. Все остальное – творческий вопрос», - объяснил Войтинский.
По его словам, тренд на сказки надолго задержится в российском кино.
«Мы думаем, что делаем шедевры, но когда смотрим в другом временном масштабе, оказывается этот фильм был очень важен и остался таким, а другой необязательно останется. История рассудит. В нашей ежедневной жизни нам не то чтобы каждый день, но каждый выходной хочется новую сказку, и они снимаются. Тенденция очень надежная. Наступил сказочный ренессанс, и я это очень приветствую, потому что сказка – наиболее подходящий жанр для кино. Кино и книги для того и существуют, чтобы рассказывать о каких-то других измерениях, вселенных, очень похожих на наши, с проблемами, очень похожими на наши. Полагаю, сказка и дальше будет развиваться, она с нами навсегда», - подчеркнул режиссер.
Ранее режиссер, сценарист, продюсер Николай Рыбников в пресс-центре НСН допустил, что в скором времени тренд на сказки в прокате сменится музыкальными комедиями, а актер, продюсер Александр Златопольский назвал наиболее востребованным жанром в прокате семейную комедию.
При этом режиссер Сарик Андреасян, который с начала 2026 года представил в кинотеатрах «Простоквашино» и «Сказку о царе Салтане», заявил «Радиоточке НСН», что сказки, подобно зарубежным фильмам по комиксам, можно отнести к семейному кино, потому тренд на них в прокате будет долгим и устойчивым.
Горячие новости
- Благодарность и здоровый эгоизм: Каким получился фильм «К себе нежно»
- Россиянам рассказали, как не потерять деньги при оплате QR-кодом
- Иран или Израиль? Кто ударил по азербайджанскому аэропорту
- «Артисты и поэт»: Создатель «Фишера» рассказал о новом спектакле, Ефремове и Талькове
- Орбан: Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной и победит её силой
- Путин: Российские женщины все чаще берут на себя мужские обязанности
- Камеры не спасут: В России полтора миллиона таксистов работают нелегально
- Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в ЕС будет блокировать помощь Киеву
- «Взломать можно всё»: Как защитить от утечек единый реестр банковских карт россиян
- Политолог назвал дату окончания войны между США и Ираном