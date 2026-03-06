Фильма «Новая тёща» не обойдёт по сборам первую часть франшизы, однако появление в картине «народных» актёров сыграет в её пользу, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

5 марта в России состоялась премьера комедии «Новая тёща» с участием Гарика Харламова, Марии Ароновой, Сергея Бурунова и Владимира Епифанцева. Исаев объяснил, почему эта картина не повторит кассовый успех первой «Тёщи», заработавшей в прокате более 660 млн рублей.