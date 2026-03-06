Аронова против Гузеевой: Почему «Новая тёща» отказалась от ставки на хайп
Нельзя дважды продвигать фильм на одном скандале, сказал в эфире НСН Роман Исаев, отметив, что о миллиардных сборах продолжения «Тёщи» речи не идет.
Фильма «Новая тёща» не обойдёт по сборам первую часть франшизы, однако появление в картине «народных» актёров сыграет в её пользу, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
5 марта в России состоялась премьера комедии «Новая тёща» с участием Гарика Харламова, Марии Ароновой, Сергея Бурунова и Владимира Епифанцева. Исаев объяснил, почему эта картина не повторит кассовый успех первой «Тёщи», заработавшей в прокате более 660 млн рублей.
«Это достаточно интересное продолжение фильма, который в свое время сделал хорошую кассу, но с учетом изменившегося рынка и большой конкуренции картина вряд ли соберет столько же, сколько первая "Тёща", которая работала в существенно более лояльном конкурентном окружении. Сильный каст, наследие первого фильма, праздник 8 марта и дополнительный выходной могут дать хороший результат, у фильма есть шансы закончить уикенд на первой строчке. Однако на этой дате вышла вторая "Царевна-лягушка", работает ряд других проектов. Все будет зависеть от "сарафана". Если фильм зайдет аудитории и получит лояльные отклики, то будет работать в долгую и собирать кассу. Но про миллиардные сборы тут речи не идет», - отметил эксперт.
По его словам замена «хайповой тёщи» из первой части Ларисы Гузеевой на целое актерское созвездие сыграет в пользу фильма.
«Успеха первого фильма строился на хайповом скандале, который был раскачан между Гузеевой и Харламовым. Аудитория, которая знала про этот скандал, на фильмы пошла. У второго фильма совершенно более логичная история. позиционирование и структура, но здесь зрительский интерес строится не на скандальности, а на намного более серьезном актерском составе. Я думаю, что это верная ставка, которая должна сыграть в пользу проекту. И Бурунов, и Аронова имеют высокий уровень лояльности, уважения и любви среди широких зрительских сегментов. Невозможно входить в одну реку дважды и продвигать на скандале оба фильма, тем более, если скандал был один», - заключил собеседник НСН.
