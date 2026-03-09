Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом

Музыканты сообщили, что новая пластинка, получившая название «All In Now», будет включать 12 треков и выйдет 28 мая. Первым синглом стала одноимённая песня «All In Now», уже опубликованная на музыкальных сервисах.

Известно, что тур в поддержку новой пластинки пройдёт в мае, августе и сентябре в Северной Америке, а в июне и июле музыканты намерены выступать в Европе.

Предыдущий альбом Dogstar «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees» был выпущен в 2023 году после 23-летнего перерыва, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».