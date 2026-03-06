CHARLI, ГРАНЖ И И ФЕМИНИЗМ

3 марта кинопрокатная компания «Русский Репортаж» сообщила, что в России не покажут фильм «Момент» о певице Charli XCX, премьера которого была запланирована на 23 апреля.

«По независящим от нас причинам прокат фильма "Момент" на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», - отмечалось в сообщении компании.

В центре сюжета картины поп-звезда, которая готовится к первому масштабному туру. Главную роль в «Моменте» сыграла 33-летняя британская певица Charli XCX (настоящее имя Шарлотта Эмма Эйтчисон), получившая в 2025 году сразу три премии «Грэмми».

Музыкальный стиль Charli XCX называют гиперпопом, дарк-попом и «неоновой готикой», а ее стиль в одежде - «диснеевским гранжем». СМИ называют Чарли феминисткой, отстаивающей женскую независимость и влияние в поп-культуре.

При этом в Минкультуры России назвали гораздо более банальную причину проблем картины. Оказывается, ведомство Ольги Любимовой просто не получало соответствующую заявку.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на документальный фильм "Момент" в Минкультуры России не поступало», - пояснили в министерстве ТАСС.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская объяснила НСН, что это вполне нормальная ситуация.

«Такие ситуации периодически случаются. Иногда мы получаем пресс-релизы от компаний: фильм сначала заявляется, а потом прокатчик пишет, что фильм выбыл из списка релизов. Это нормальная практика. Причины могут быть разные: неполучение прокатного удостоверения, проблемы с правами… Плохо, что фильм сначала заявляется, а потом все-таки пропадает с афиш», - сказала Ромодановская.