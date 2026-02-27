«ТЮЛЬПАНЫ»

Этот день оказался богат на премьеры: 5 марта зрители увидят на экранах пять разных историй в рамках одной картины «Тюльпаны». Создатели бессмертных «Елок» своим слоганом «Дарите женщинам кино» призывают отвести всех женщин в кинотеатры аккурат к Международному женскому дню. Картина покажет коллапс, в которой каждый год попадают и мужчины, и женщины 8 марта – в погоне за подарками для любимых. Самые обычные люди столкнутся с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне поменяют их жизнь. Главные роли в фильме исполнят Елена Яковлева, Гоша Куценко, Алексей Серебряков («ПираМММида», «Левиафан»), Вячеслав Чепурченко («Жуки»), Юлия Топольницкая («Беспринципные») и Вячеслав Копейкин («Дети перемен»). Также на экранах заблистает звезда женского стендапа Варвара Щербакова.

Режиссерами выступили Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Юрий Коробейников. В качестве приятного бонуса зрители услышат композицию «Люби меня люби» в исполнении Ивана Чебанова, сообщила студия Red Pepper Film.

«ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2»

Вторая часть семейного хита «Домовенок Кузя», который заработал почетный один миллиард рублей в прокате, появится на больших экранах 19 марта. В продолжении Кузя все также будет жить с Наташей (София Петрова) в семье, однако ряды домовят пополнятся – зрители увидят еще и загадочную Тихоню. С ее появлением в жизнь героев придет и новая череда опасных и волшебных событий. В частности, героям предстоит объединить свои силы против Кощея, роль которого исполнит Иван Охлобыстин. А вот несносная Баба-Яга (Екатерина Сутулова и Алика Смехова) окончательно переберется в мир людей и будет стараться быть полезной главным персонажам.

Зрители также смогут насладиться актерскими работами Марка Богатырева, Ивана Охлобыстина и Олега Комарова. В кресле режиссера - Виктор Лакисов.