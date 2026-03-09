Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
9 марта 202618:17
США пока не планируют вводить войска в Иран с целью охраны ядерных объектов в Исфахане. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
В интервью газете New York Post он указал, что каких-либо решений по данному вопросу не принималось.
«Мы и близко к этому не подошли», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати заявил, что Иран готов к наземному вторжению сил США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара
- Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
- Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
- Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»
- Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
- Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
- СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей
- Премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе»
- Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом
- Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане