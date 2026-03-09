Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

США пока не планируют вводить войска в Иран с целью охраны ядерных объектов в Исфахане. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп: Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное

В интервью газете New York Post он указал, что каких-либо решений по данному вопросу не принималось.

«Мы и близко к этому не подошли», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати заявил, что Иран готов к наземному вторжению сил США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШААрмияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры