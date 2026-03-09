Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане

ВВС Израиля нанесли удар по Русскому дому в городе Набатия (Ливан). Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В своём Telegram-канале он рассказал, что в культурном центре не было никакой военной деятельности и удар израильской авиации не был ничем спровоцирован.

«Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности... Официальное заявление Россотрудничества последует чуть позже», - написал Примаков.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

