Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане
9 марта 202617:27
ВВС Израиля нанесли удар по Русскому дому в городе Набатия (Ливан). Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В своём Telegram-канале он рассказал, что в культурном центре не было никакой военной деятельности и удар израильской авиации не был ничем спровоцирован.
«Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности... Официальное заявление Россотрудничества последует чуть позже», - написал Примаков.
Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
