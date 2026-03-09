СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей
Редкие автономера серии АМР, которые принадлежали телеведущему Юрию Николаеву, выставили на продажу за 50 млн рублей. Об этом со ссылкой на одного из представителей народного артиста РФ сообщает Telegram-канал Mash.
Государственные регистрационные знаки изначально были оформлены на компанию Николаева «Юникс», после закрытия которой перешли в личное владение телеведущего.
Отмечается, что пока продать номера невозможно, так как до вступления в наследство остаётся ещё три месяца. Поэтому было решено реализовать их, перевесив на другой автомобиль. При этом покупатель не сможет взять их себе, так как серию АМР выводят из оборота и не регистрируют.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский заявил, что у Николаева не было детей, поэтому единственной наследницей станет его супруга Элеонора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
