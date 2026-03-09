СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей

Государственные регистрационные знаки изначально были оформлены на компанию Николаева «Юникс», после закрытия которой перешли в личное владение телеведущего.

Отмечается, что пока продать номера невозможно, так как до вступления в наследство остаётся ещё три месяца. Поэтому было решено реализовать их, перевесив на другой автомобиль. При этом покупатель не сможет взять их себе, так как серию АМР выводят из оборота и не регистрируют.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский заявил, что у Николаева не было детей, поэтому единственной наследницей станет его супруга Элеонора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».