Режиссер «Тёщи» рассказал, как заставлял Харламова макать Гузееву лицом в торт

Шесть стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России Россия отправила еще 95 спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму Аргентина уведомила РФ о задержании 13 человек по делу о торговле людьми Преподаватель курса «Семьеведение» рассказал, что в школе ученики должны получить то, что недополучают дома