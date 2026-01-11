Сборы киносказки «Буратино» превысили 2 млрд рублей

Сборы новой киносказки «Буратино» превысили 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно подсчетам ЕАИС, касса ленты Игоря Волошина на момент написания материала составляет 2 млрд 7 млн 738 тысяч 450 рублей. Днем ранее отметку по сборам в 2 млрд рублей смогла преодолеть картина Сарика Андреасяна «Простоквашино».

«Чебурашка-2» собрал более 4 млрд рублей

При этом свой первый миллиард рублей в прокате обе ленты заработали через четыре дня после появления на больших экранах. Их премьеры состоялись 1 января 2026 года.

Роли в новом «Буратино» исполнили Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и другие. Продюсерами сказки выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук.

Ранее актриса Виталия Корниенко, воплотившая в кино нового Буратино с помощью компьютерной технологии «захвата движения», в интервью НСН рассказала, как проходили съемки и каким получился известный сказочный герой в новом фильме.

ФОТО: Art Pictures Studio / НМГ
ТЕГИ:ФильмКинопрокатКиноКинотеатры

